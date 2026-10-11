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Toamna își intră în drepturi – meteorologii anunță ploi, precipitații mixte la munte și vânt

de Sofronia Gabi

După prima decadă a lunii octombrie când ne-am bucurat de valori termice mult peste media perioadei, vremea se schimă și  toamna își face simțită prezența. Administrația Națională de Meteorologie anunță ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m și intensificări ale vântului. Informarea meteorologică vizează toată țara de pe 11 octombrie până pe 13 octombrie, la ora 10:00.

Toamna își intră în drepturi – meteorologii anunță ploi, precipitații mixte la munte și vântÎn intervalul menționat temporar va ploua în toate regiunile. Duminică (11 octombrie) ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar luni (12 octombrie) vor fi cu precădere în jumătatea de sud-est a teritoriului. Acestea vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1500 m, luni (12 octombrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15…20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp”, conform ANM.

Toamna își intră în drepturi – meteorologii anunță ploi, precipitații mixte la munte și vântTemporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h, local în regiunile estice și sud-estice. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70…90 km/h. Specialiștii spun că vremea se va răci pe 11 octombrie în regiunile vestice și nord-vestice, iar de pe 12 octombrie și în restul zonelor. (G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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