Titluri de stat Tezaur – statul acordă dobânzi de până la 7,40%

Ministerul Finanțelor a lansat o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur. Cei care au resurse financiare pot investi până la data de 5 mai în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,30%, 6,90% și, respectiv 7,40%. Veniturile obținute sunt neimpozabile iar titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. În perioada 11 mai – 3 iunie investițiile pot fi făcute prin platforma Ghișeul.ro, iar până pe 4 iunie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.

Operațiunile care pot fi realizate online sunt deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Până la data de 5 iunie achiziția poate fi făcută fizic la sediul unităților Trezoreriei Statului.

Titlurile de stat Tezaur pot fi cumpărate și prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română cel mai târziu până la data de 4 iunie în mediul urban și 3 iunie în mediul rural. Veniturile obținute din investirea în titluri de stat Tezaur sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. Titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

„Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secțiunea Titluri de stat și pe website C.N. Poșta Română S.A”, anunță Ministerul Finanțelor.