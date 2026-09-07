Titluri de stat Tezaur – ce dobânzi oferă statul în luna septembrie

Ministerul Finanțelor anunță o nouă ediție de titluri de stat Tezaur. Investitorii pot cumpăra în perioada 7 septembrie – 2 octombrie, iar statul oferă dobânzi de 6,15% pentru cei care optează pentru o perioadă de un an. Pentru titlurile de stat cu maturitate la 3 ani dobânda anuală este 6,75%, iar cei care investesc pentru o perioadă de 5 ani pot obține dobânzi de 7,15%. Avantajul acestui tip de investiție este că veniturile obținute nu sunt impozabile.

Achiziția titlurilor de stat Tezaur poate fi făcută și online, iar cei interesați pot cumpăra prin platforma Ghișeul.ro în perioada 7 – 30 septembrie. Persoanele fizice care sunt înregistrate în Spațiul Privat Virtual pot cumpăra titluri de stat prin unitățile Trezoreriei Statului până la data de 1 octombrie. Fizic, titlurile de stat pot fi cumpărate de la Trezoreria Statului în perioada 7 septembrie – 2 octombrie. Prin Compania Națională Poșta Română achiziția se face până la data de 1 octombrie la subunitățile din mediul urban, și cel târziu până la data de 30 septembrie, în rural.

Titlurile de stat Tezaur sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență. Au o valoare nominală de un leu și sunt emise în formă dematerializată. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii. Un investitor poate face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, iar anularea acestora este posibilă numai în perioada de subscriere, prin depunerea unei solicitări. „Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent ca urmare a emisiunii de titluri de stat vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice”, anunță Ministerul Finanțelor.