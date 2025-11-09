Titluri de stat Fidelis: donatorii de sânge beneficiază de dobânzi speciale

Ministerul Finanțelor anunță o nouă ediție a titlurilor de stat Fidelis pentru care acordă dobânzi peste media pieței și care ajung la 7,95% la emisiunile în lei și până la 6,30% la cele în moneda unică europeană. Cine deține resurse financiare de care se poate dispensa o vreme poate investi până la data de 14 noiembrie. „Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București”, anunță Ministerul Finanțelor.

Pentru cei care aleg investițiile în lei statul acordă dobânzi de 6,95% la titlurile cu scadența la 2 ani, 7,35% pentru cele scadente la 4 ani și 7,70% dacă aleg o perioadă de 6 ani. În ce privește investițiile în moneda unică europeană, doritorii pot obține o dobândă de 3,90% pentru titlurile de stat scadente la 3 ani, 5% pentru investițiile de 5 ani și 6,30% dacă plasează banii pentru 10 ani. Donatorii de sânge au dobânzi speciale pentru investițiile în lei. „Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iunie 2025, va avea o dobândă de 7,95%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei”, mai arată sursa citată.

Cei care aleg această formă de investiție au anumite facilități precum posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă. În plus, veniturile obținute din deținerea titlurilor de stat sunt neimpozabile.