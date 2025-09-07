Ministerul Finanțelor publice anunță o nouă emisiune de titluri de stat FIDELIS, pentru care statul oferă dobânzi neimpozabile. Pot subscrie până pe 12 septembrie persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, iar titlurile de stat în lei euro pot fi achiziționate prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Donatorii de sânge au dobânzi speciale. „Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 aprilie 2025, va avea o dobândă de 8,20%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei”, anunță Ministerul Finanțelor. La euro, donatorii beneficiază de o dobândă de 4.10%, la emisiunea scadentă în doi ani. Plafonul maxim în cazul instrumentului dedicat donatorilor în euro este de 20.000 euro, iar suma minimă ce poate fi subscrisă este de 100 euro, echivalentul unui titlu în euro.

În afară de tranșele speciale, ediția FIDELIS conține și următoarele emisiuni:

în lei:

7,20% – cu scadența la 2 ani

7,60% – cu scadența la 4 ani

7,90% – cu scadența la 6 ani

în euro:

3.10% – cu scadența la 2 ani

5.25% – cu scadența la 5 ani

6.50% – cu scadența la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro. În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile. „Deținătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni. De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadență, primind dobândă aferentă perioadei de deținere”, mai arată sursa citată.

(G. S.)