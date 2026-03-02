Titluri de stat FIDELIS. Ce dobânzi acordă statul de Mărțișor

Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea titlurilor de stat FIDELIS, ediția martie 2026, iar statul acordă dobânzi neimpozabile de peste 7 procente. „Între 6 -13 martie, FIDELIS vine cu dobânzi atractive pentru economiile tale: până la 7,10% la emisiunile în lei și până la 6% la cele în euro”, anunță Ministerul Finanțelor. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București și pot fi subscrise prin BT Capital Partners, Salt Bank & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.

Cei care vor să investească în moneda națională beneficiază de o dobândă de 5,90% pentru titlurile cu scadența la 2 ani, în timp ce pentru donatorii de sânge, la aceeași scadență dobânda este de 6,90%. Pentru titlurile de stat scadente la 4 ani dobânda este de e 6,60% și crește la 7,10% la cele cu scadența la 6 ani. Pentru investițiile în euro sunt dobânzi de 3,50% la titlurile cu scadența la 3 ani, 4,50% cu scadența la 5 ani și 6% pentru scadența la 10 ani.

Și de această dată donatorii de sânge au condiții mai avantajoase precum dobândă de 6,90% la 2 ani, la investițiile în lei și un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei. Tranșa specială este dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 octombrie 2025.

Titlurile de stat FIDELIS sunt unele din cele mai avantajoase investiții, indiferent dacă vorbim de moneda națională sau cea europeană deoarece se oferă dobânzi atractive și neimpozabile, posibilitatea de a subscrie atât în lei, cât și în euro, precum și zero comisioane la bănci.

