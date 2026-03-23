TIR încărcat cu lemn răsturnat în apropiere de comuna Hangu. Două persoane au fost rănite

de Vlad Bălănescu

Un tir încărcat cu lemn s-a răsturnat luni dimineață, 23 martie, în afara localității Chirițeni, comuna Hangu, provocând rănirea a două persoane.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, accidentul s-a produs în jurul orei 09:00, când șoferul, un bărbat de 54 de ani din județul Suceava, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă la stânga, pierzând controlul autoutilitarei și răsturnând-o pe marginea drumului. În urma incidentului, atât conducătorul auto, cât și un pasager în vârstă de 36 de ani au fost răniți. Ambii au fost evaluați la fața locului, iar testul alcoolscopic pentru șofer a indicat valori negative.

Poliția continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Denisa POPA
Foto: ISU Neamț

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Acoperișul unei anexe gospodărești a luat foc la Borlești. O femeie a fost  asistată medical
