Tineri prinși în Neamț cu portbagajul plin de parfumuri contrafăcute

Trei tineri din Brașov au fost prinși în județul Neamț în timp ce transportau produse fără documente de proveniență.

Incidentul a avut loc pe data de 15 noiembrie, când polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe bulevardul Decebal. În vehicul se aflau trei persoane, cu vârste de 22 și 23 de ani, toate domiciliate în Brașov.

Potrivit IPJ Neamț: „În urma controlului efectuat de polițiști, în interiorul autoturismului cât și în portbagaj au fost depistate 38 flacoane de parfumuri, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute, fără a deține documente de proveniență fiind susceptibile de a fi contrafăcute”.

Pe numele acestora a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de punere în circulație a unui produs ce poartă o marcă identică sau similară cu una înregistrată.