Tineri prinși în Neamț cu portbagajul plin de parfumuri contrafăcute

de Popa Denisa

Tineri prinși în Neamț cu portbagajul plin de parfumuri contrafăcuteTrei tineri din Brașov au fost prinși în județul Neamț în timp ce transportau produse fără documente de proveniență.

Incidentul a avut loc pe data de 15 noiembrie, când polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe bulevardul Decebal. În vehicul se aflau trei persoane, cu vârste de 22 și 23 de ani, toate domiciliate în Brașov.

Potrivit IPJ Neamț: „În urma controlului efectuat de polițiști, în interiorul autoturismului cât și în portbagaj au fost depistate 38 flacoane de parfumuri, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute, fără a deține documente de proveniență fiind susceptibile de a fi contrafăcute”.

Pe numele acestora a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de punere în circulație a unui produs ce poartă o marcă identică sau similară cu una înregistrată.

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Tragedie în Neamț: o femeie găsită fără viață în Canalul Bistrița
De Ziua Internaţională a Studenţilor – ministrul Educației vorbește despre burse și alte “preocupări”

