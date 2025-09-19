Timișești: „Prietenii Pompierilor” – competiție pentru copii

Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 09:30, pe stadionul din satul Dumbrava, comuna Timișești, are loc un eveniment special dedicat copiilor cu vârste între 7 și 15 ani – „Prietenii Pompierilor”.

Micii participanți vor avea parte de:

un traseu utilitar-aplicativ cu tematică de prevenire și stingere a incendiilor,

jocuri și exerciții practice inspirate din activitatea pompierilor,

premii, diplome și medalii pentru toți cei implicați.

Înscrierile se fac la fața locului, între 09:30–10:00.

Evenimentul este organizat de A.S. Cetatea Mușatină, cu sprijinul Consiliului Județean Neamț și al Primăriei Timișești.

Primarul comunei, Vasile Mărculeț, a transmis: „Este o activitate dedicată copiilor, în care aceștia își pot testa limitele și își pot dezvolta deprinderile motrice. Ne-am bucura să participe cât mai mulți copii, alături de părinți, care pot deveni cei mai buni susținători ai lor. Ne onorează și prezența președintelui Consiliului Județean Neamț, domnul Daniel Harpa la acest eveniment.”

Z.C.