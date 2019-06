Frâncu Lăcătușu, zis Franț, din Vânători, unul din capii scandalului de stradă din iulie anul trecut, a ajuns în penitenciar. El a fost condamnat la 1 an și 2 luni de închisoare, dar nu pentru scandalul care a propulsat, din nou, județul Neamț în topul ”vedetelor” Tv, ci pentru ultraj. Inițial, el primise o pedeapsă de 11 luni cu suspendare, de la magistrații JUdecătoriei Târgu Neamț. Curtea de Apel Bacău, însă, a modificat sentința și, în ziua de 20 iunie, a decis: ”Condamnă pe inculpatul FRÂNCU LĂCĂTUŞU, cetăţean român, căsătorit, 4 clase, stagiu militar nesatisfăcut, fără ocupaţie, cu antecedente penale, domiciliat în comuna Vânători, str. Ştefan cel Mare, nr. 1495 A, judeţul Neamţ, la pedeapsa închisorii de 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 an pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, contopeşte cele două pedepse aplicate inculpatului Frâncu Lăcătuşu, aplică acestuia pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care adaugă un spor de o treime din pedeapsa de 6 luni închisoare. Pedeapsa principală de executat : 1 an şi 2 luni închisoare, în regim de detenţie. În temeiul art.7 din Legea 76/2008 dispune prelevarea de la inculpat de probe biologice în vederea stocării acestora în S.N.D.G.J. Ia act că persoanele vătămate Dumitru Florin şi Ţîu Ioan nu s-au constituit părţi civile în cauză”.

Frâncu Lăcătușu a atacat un pompier cu cuțitul și i-a tăiat costumul, în timp ce acesta stingea un incendiu, și a amenințat cu moartea un al doilea pompier. Pentru că incidentul nu a fost raportat la Parchetul Militar, fostul colonel și actualul general Ioan Nițică a fost trimis în judecată, acuzat de ”omisiunea sesizării”, dar a fost achitat de instanțele militare.

Frâncu Lăcătușu este un scandalagiu notoriu în zona Târgu Neamț. După scandalul de stradă, în care s-a ajuns până la a smulge borduri din trotuar și a le arunca în adversari, el a fost plasat sub control judiciar vreme de 60 de zile. Iar în acest interval, secondat de fiul său, a agresat un vecin, semn că măsurile preventive în libertate nu sunt nicidecum în stare să-l potolească.

