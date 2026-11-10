TEZAUR de noiembrie – statul acordă dobânzi de până la 7,50%

Ministerul Finanțelor anunță o nouă emisiune de titluri de stat TEZAUR. Subscrierea poate fi făcută în perioada 9 noiembrie – 4 decembrie, titluri sunt scadente la 1,3 și 6 ani pentru care dobânda anuală este 6,50%, 7,00% și, respectiv 7,50%. Titlurile de stat pot fi achiziționate, până la data de 2 decembrie, prin platforma Ghișeul.ro, iar până pe 3 decembrie achiziția se poate face online, de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.

Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar.

Între 9 noiembrie și 4 decembrie titlurile de stat pot fi cumpărate de la subunitățile Trezoreriei Statului. Prin Compania Națională Poșta Română se pot cumpăra titluri de stat până la 3 decembrie în mediul urban și până pe 2 decembrie, în mediul rural.

„Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri”, anunță Ministerul Finanțelor.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice”, mai arată sursa citată.

(G. S.)