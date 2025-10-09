Testări HIV gratuite 14 – 28 octombrie

Direcția de Sănătate Publică Neamț anunță derularea unei campanii de testare gratuită pentru infecția cu HIV. Acțiunea are loc în perioada 14 – 28 octombrie, iar programul de recoltare este de luni până vineri, în intervalul orar 08:00–14:00. „Testarea se realizează în condiții de confidențialitate și cu respectarea tuturor standardelor de calitate și siguranță. Serviciul este gratuit pentru cetățeni, în limita capacității zilnice de recoltare”, conform Direcției de Sănătate Publică Neamț. Recoltarea constă într-o probă de sânge pentru analiză de laborator, procesul fiind rapid, discret și ghidat de personal medical calificat.

„La nevoie, se oferă informații și consiliere înainte și după testare. DSP Neamț încurajează toți cetățenii să profite de această oportunitate. Sănătatea începe cu informarea corectă și cu gesturi simple, dar esențiale, precum testarea”, mai arată sursa citată. Pentru detalii suplimentare despre organizare și acces cei interesați pot să se adreseze Compartimentului de Supraveghere Epidemiologica și Control Boli Transmisibile, tel. 0764 821 571, email [email protected] .

Testarea este utilă oricărei persoane active sexual, cu atât mai mult dacă: a avut contact sexual neprotejat sau un partener cu statut necunoscut; a avut mai mulți parteneri în ultimele luni; a utilizat instrumente nesterile (de ex., pentru tatuaje/piercing) sau echipament de injectare în comun; femeile însărcinate sau care își planifică o sarcină, pentru protecția mamei și a copilului. Specialiștii punctează faptul că, în cazul unei expuneri foarte recente, poate exista o „perioadă-fereastră” în care testele de screening nu detectează încă infecția. Echipa DSP poate îndruma doritorii, dacă este cazul, către retestare la intervalul potrivit.

Testarea este importantă deoarece un diagnostic precoce permite inițierea la timp a îngrijirii medicale și a tratamentului, care pot menține o stare bună de sănătate pe termen lung dar și pentru faptul că ajută la prevenirea transmiterii către partener și familie, prin măsuri corecte de protecție și îngrijire. Testarea este o practică responsabilă și normală de sănătate publică, la fel ca monitorizarea tensiunii sau a glicemiei. Cei care fac testul primesc explicații clare despre semnificația rezultatului și pașii următori recomandați.