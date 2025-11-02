Teribilism sancționat:
Video. Bacău. Teribilism sancționat: „surfing" pe cupola unei mașini în mers!

de Croitoru Angela

Băcăuanii care au mers în seara de Halloween, vineri spre sâmbătă (31 octombrie spre 1 noiembrie 2025) noaptea la Arena Mall, în centrul orașului, au avut ocazia să vadă, în parcare, imagini cum rar mai întâlnești: un tânăr urcat pe capota unui autoturism care pretindea că face „surfing”, punându-și viața lui și-a altor participanți la trafic în pericol. Aventura s-a terminat brusc, când în zonă au apărut oamenii legii.

„Polițiștii Secției 2 Poliție Bacău s-au sesizat cu privire la faptul că, în seara de 31 octombrie a.c., în jurul orei 23.30, un tânăr de 18 ani conducea un autoturism, în parcarea unui centru comercial de pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacău transportând pe cupolă un altul.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că tânărul de 18 ani nu poseda permis de conducere, fapt pentru care este cercetat penal.

Nici prietenul său de aceeași vârstă, pasager în dreapta, nu a scăpat de dosar penal întrucât i-ar fi încredințat acestuia autoturismul spre a fi condus, deși cunoștea faptul că nu deține permis de conducere.

De asemenea, cel de-al treilea tânăr de 18 ani, urcat pe cupola mașinii a fost sancționat contravențional de polițiști cu amendă în valoare de 500 de lei.

Polițiștii băcăuani reamintesc  cetățenilor pericolele la care se supun în trafic prin nerespectarea legii.

Totodată, pentru sesizări privind comportamentul agresiv în trafic, conducătorii auto și pietonii pot apela numărul unic de urgență 112 sau pot transmite imagini și informații relevante autorităților competente, prin intermediul Secțiunii eSAR din platforma hub.mai.gov.ro (aplicație care permite cetățenilor să transmită în mod direct și rapid sesizări legate de abaterile rutiere observate)”, a precizat comisarul Cătălina Crețu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău.

Sursă video: IPJ Bacău

Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Tentativă de fraudă: falsă notificare despre o amendă online din partea DNSC și a Poliției Române
Vaslui. Un bebeluș de 1 an și mama lui răniți într-o coliziune. Un pompier ieșean i-a acordat primul ajutor

