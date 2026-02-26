Tentativă de fraudă în numele ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția asupra unei noi tentative de fraudă în numele instituției. „Avertizare privind o tentativă de fraudă prin folosirea unui link ce imită interfața Formularului Unic de Contact al ANAF. Linkul https://anaf-formular[.]ro NU APARȚINE ANAF”, conform ANAF.

Persoanele vizate primesc mesaje ce conțin un link https://anaf-formular[.]ro ce imită interfața Formularului de Contact al ANAF. Prin intermediul acestuia, pe lângă datele personale colectate sunt solicitate date bancare, precum numele băncii, conturi, solduri etc. „ANAF nu transmite astfel de mesaje, nu solicită accesarea de linkuri și nu cere prin intermediul Formularului Unic de Contact date bancare”, mai anunță instituția.

Reamintim că Formularul Unic de Contact al ANAF poate fi accesat direct portalul instituțional www.anaf.ro sau din Spațiul Privat Virtual, serviciul ANAF dezvoltat și pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, pentru o comunicare securizată cu instituția. Fiscul recomandă contribuabililor:

să nu acceseze linkuri primite prin mesaje suspecte;

să nu furnizeze date personale sau bancare;

să nu instaleze aplicații la solicitarea unor persoane care pretind că reprezintă ANAF;

să se informeze doar prin canalele oficiale ale ANAF.

