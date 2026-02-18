ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Neamț

Tentativă de fraudă financiară în numele BNR

de Sofronia Gabi

Banca Națională a României a emis un comunicat în care denunță o tentativă de fraudă financiară tip deepfake care folosește imaginea guvernatorului băncii centrale. „În ultimele zile, în mediul online au fost publicate postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Conținutul clonează website-ul și pagina dintr-o rețea de socializare a unui cunoscut ziar generalist (Adevărul). Materialul redă un fals transcript al unei pretinse participări a guvernatorului BNR la un interviu într-un show de televiziune (“40 de întrebări cu Denise Rifai”)”, anunță BNR

Sursa citată arată că postările folosesc fraudulos imaginea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul să facă investiții financiare pe un website care se promovează ca platformă de tranzacționare automatizată.

Tentativă de fraudă financiară în numele BNRDeepfake, conform proiectului de lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei, reprezintă orice conținut falsificat de tip imagine, audio și/sau video realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât să creeze aparența că o persoană a spus sau a făcut lucruri pentru care nu și-a dat consimțământul, care în realitate nu au fost spuse sau făcute de acea persoană. „Reiterăm faptul că Banca Națională a României nu face recomandări și propuneri de investiții. Comunicările oficiale ale Băncii Naționale a României în mediul online se realizează exclusiv prin website-urile bnr.ro, și conturile instituției pe rețelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube. În cazul în care ați interacționat cu astfel de materiale sau site-uri false, vă recomandăm să NU furnizați date personale și să raportați imediat aceste situații autorităților competente”, mai comunică BNR.

Mai multe informații privind tentativele de fraudă în numele BNR puteți găsi aici, iar ghiduri despre cum vă puteți proteja în mediul online sunt disponibile pe website-ul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

FOTO bnr.ro

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Video-foto. Neamț. Accident în apropiere de Piatra Neamț, între Dumbrava Roșie și Săvinești
Articolul următor
Serbările Zăpezii la Durău Park – energie de la Vitamin Aqua!

Ultima ora

EVENIMENT

Serbările Zăpezii la Durău Park – energie de la Vitamin Aqua!

Aer curat, distracție maximă și adrenalină – la Durău...
Stiri fierbinti

Video-foto. Neamț. Accident în apropiere de Piatra Neamț, între Dumbrava Roșie și Săvinești

Actualizare: Un bărbat de 35 de ani a fost...
ADMINISTRAȚIE

Semne bune pentru stupine: 2026 ar putea aduce redresarea sectorului apicol

Anul 2026 se anunță mai favorabil pentru apicultură, pe...
ACTUALITATE

Foto/Video. Tânără însărcinată, scoasă din nămeți de polițiști și salvată de medici

Un polițist și un medic din județul Bacău au...
ADMINISTRAȚIE

Opt oferte pentru lotul 3 Bălcăuți–Siret din Drumul Expres Suceava–Siret: contract de 1,55 miliarde lei

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...

Categorii

EVENIMENT

Serbările Zăpezii la Durău Park – energie de la Vitamin Aqua!

Aer curat, distracție maximă și adrenalină – la Durău...
Stiri fierbinti

Video-foto. Neamț. Accident în apropiere de Piatra Neamț, între Dumbrava Roșie și Săvinești

Actualizare: Un bărbat de 35 de ani a fost...
ADMINISTRAȚIE

Semne bune pentru stupine: 2026 ar putea aduce redresarea sectorului apicol

Anul 2026 se anunță mai favorabil pentru apicultură, pe...
ACTUALITATE

Foto/Video. Tânără însărcinată, scoasă din nămeți de polițiști și salvată de medici

Un polițist și un medic din județul Bacău au...
ADMINISTRAȚIE

Opt oferte pentru lotul 3 Bălcăuți–Siret din Drumul Expres Suceava–Siret: contract de 1,55 miliarde lei

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...
ACTUALITATE

Serbările Zăpezii, ediția a V-a, zile de vis la Durău Park!

Atmosferă de vacanță, cu multă zăpadă, imagini feerice de...
EDUCATIE

Ziua în care l-am cunoscut pe ctitorul școlilor mele

Cele mai frumoase și plăcute lecții pentru elevi sunt...
Social Neamț

Incendiu la o casă din comuna Pipirig

Locuința unei familii din satul Stânca, comuna Pipirig, a...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale