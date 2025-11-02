INFRACȚIONALACTUALITATEStiri fierbinti

Tentativă de fraudă: falsă notificare despre o amendă online din partea DNSC și a Poliției Române

de Sofronia Gabi

Mai multe persoane au raportat recent la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) o nouă tentativă de fraudă, propagată prin intermediul afișajelor de tip pop-up pe diverse website-uri, de regulă cu conținut pentru adulți. „Utilizatorul pare a fi notificat că dispozitivul este blocat datorită navigării repetate pe site-uri cu conținut ilegal. Sub pretextul acestei false notificări, se solicită plata unei amenzi de 2500 de RON, către Poliția Română. Atacatorii se bazează pe emoționarea potențialelor victime, care din pricina rușinii, nu ar raporta mai departe aceste tentative autorităților din domeniu”, anunță Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

După ce sperie potențialele victime cu notificarea falsă, atacatorii le redirecționează către un portal de plată unde este afișat logo-ul DNSC și prin care sunt solicitate datele de card. „Bineînțeles, nu este vorba despre o notificare autentică sau amendă veridică, totul fiind parte dintr-o tentativă de fraudă”, conform DNSC. Pentru a vă proteja, specialiștii recomandă să verificați întotdeauna autenticitatea unor notificări oficiale din partea autorităților. Nu introduceți date personale sau bancare pe site-uri suspecte. Autoritățile din România nu transmit amenzi prin intermediul unor notificări sau ferestre de tip pop-up pe site-uriTentativă de fraudă: falsă notificare despre o amendă online din partea DNSC și a Poliției Române

Fiți atenți la greșeli gramaticale sau de exprimare care pot indica faptul că este vorba despre o capcană online lansată de atacatori nevorbitori de limba română. Dacă totuși ați căzut în plasa atacatorilor și ați oferit date de card, apoi ați validat și plata, este important să anunțați banca pentru a bloca instrumentul de plată, apoi poliția pentru a depune o plângere. Raportați astfel de incidente la DNSC prin numărul de telefon 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro pentru ca specialiștii în securitate cibernetică să  poată avertiza despre noi metode și alți utilizatori din mediul online.

FOTO: DNSC Facebook

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Bătaie „incendiară” într-o benzinărie de la Ion Creangă!
Articolul următor
Video. Bacău. Teribilism sancționat: „surfing” pe cupola unei mașini în mers!

Ultima ora

ACTUALITATE

Trei pisici născute în România au cucerit podiumul la Campionatul Mondial Felin 2025

România a avut un succes deosebit la Campionatul Mondial...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Accident la Poiana Largului – un motociclist a fost rănit

Un accident soldat cu o persoană rănită s-a petrecut...
Social Vaslui

Vaslui. Un bebeluș de 1 an și mama lui răniți într-o coliziune. Un pompier ieșean i-a acordat primul ajutor

O coliziune puternică între două autoturisme s-a produs sâmbătă după-amiază, 1...
Infracțional Bacău

Video. Bacău. Teribilism sancționat: „surfing” pe cupola unei mașini în mers!

Băcăuanii care au mers în seara de Halloween, vineri...
INFRACȚIONAL

Bătaie „incendiară” într-o benzinărie de la Ion Creangă!

Un grup de băieți din comuna Ion Creangă s-au...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale