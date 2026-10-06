Tentativă de dare de mită la Răucești. Polițiștii au refuzat 100 de euro

Un șofer din Răucești este cercetat pentru dare de mită după ce ar fi încercat să ofere 100 de euro unor polițiști care l-au oprit în trafic și au constatat că transporta material lemnos fără documentele necesare.

Incidentul s-a produs pe data de 5 octombrie, în jurul orei 05:40, pe DN 15C, în localitatea Răucești. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț desfășurau activități de supraveghere a traficului rutier când au oprit pentru control o autoutilitară condusă de un bărbat de 57 de ani, din Răucești.

„În momentul în care conducătorul auto a prezentat documentele sale și ale autovehiculului, în fila certificatului ITP, se afla suma de 100 de euro, pentru a nu lua măsurile legale. Polițiștii au refuzat categoric mita și au informat Serviciul Județean Anticorupție Neamț. Totodată, conducătorul auto a fost sancționat contravențional, cu suma de 1.000 lei, fiind dispusă confiscarea cantității de 1 m.c. material lemnos”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, pentru infracțiunea de dare de mită.