Știre actualizată. Tensiuni în coaliție la moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Miza – hidrocentrala de la Pașcani

Actualizare: Moțiunea a picat la vot, cu 200 de voturi contra, doar 87 pentru și 15 abțineri.

Știre inițială: Principalul partid de Opoziție, AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, intitulată „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989„. În mod normal, un astfel de demers ar fi sortit eșecului de la început, având în vedere că Guvernul Bolojan are o susținere mare în Parlament, venită din partea a patru formațiuni politice: PSD, PNL, USR și UDMR și a minorităților.

Dar, după cum ultimele săptămâni au arătat, artmosfera în coaliție este tensionată, cu atacuri venite din toate părțile și neînțelegeri privind ce înseamnă „reforma” care este așteptată din partea acestui Guvern. Moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu, membră a USR, scoate din nou la iveală tensiunea din coaliție.

Mai mulți membri ai PSD, mai ales parlamentari din zona Moldovei, ar fi dispuși să voteze pentru moțiunea depusă de cei de la AUR, după cum spune deputatul PSD de Botoșani Marius Budăi. Motivul ar fi avizul pentru hidrocentrala de la Pașcani.

„Îi cer doamnei ministru USR Buzoianu să înceteze joaca politică absurdă privind avizarea Hidrocentralei de la Pașcani!

Îi cer să nu-și bată joc de moldoveni, prin blocarea acestui proiect major din regiunea noastră! Îi cer să monitorizeze emiterea în regim de urgență a avizul de mediu, singurul document care lipsește pentru finalizarea construcției!

Domnule premier Bolojan, de ce permiteți așa ceva din partea unui ministru din echipa dumneavoastră? Erați în CSAT când ați inclus hidrocentrala în categoria proiectelor de interes strategic național! De ce nu dispuneți să dea avizul?! Aici nu mai sunteți intransigent?

Mofturile de mediu invocate de doamna Buzoianu sunt absurde! Hidrocentrala va produce energie ieftină și curată! Unde e problema de mediu? La facturile la energie care cresc nu vă uitați? Românii au nevoie de energie ieftină!

În plus, lacul de acumulare al hidrocentralei va deservi irigațiile din zonă și va permite prevenirea inundațiilor care au tot lovit Moldova! La sinistrații moldoveni nu vă gândiți, doamna Buzoianu, domnule Bolojan? Ce le veți spune la următoarea inundație?

Eu sunt moldovean, am fost votat de moldoveni și votez în Parlament pentru moldoveni! Dacă vă bateți joc de moldoveni, nu vă bazați pe votul meu la moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului! Și nu sunt singur! Am vorbit cu colegii mei deputați PSD din Moldova și gândim la fel! Nu vă jucați cu focul!”, a postat Marius Budăi.

Marți, 23 septembrie, a apărut, pe surse în presa centrală, informația că se s-ar fi ajuns la un acord în coaliție privind emiterea acordului de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani, urmând ca ministra să primească apoi sprijinul parlamentarilor PSD la moțiune (amănunte aici).

Votul urmează să fie dat astăzi, 24 septembrie.

Ce spune moțiunea de cenzură a AUR

„Securitatea energetică a României este astăzi grav vulnerabilizată. În primul semestru al anului 2025, România a înregistrat o creștere cu 54% a importurilor de energie electrică față de aceeași perioadă din 2024, iar balanța comercială de electricitate a devenit negativă, țara noastră devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh. Aceste date, prezentate pe baza informațiilor operatorului de transport Transelectrica, arată fără echivoc dependența tot mai mare de energia din afara granițelor – o dependență care expune consumatorii și economia la șocuri de preț și risc sistemic. Presiunea asupra prețurilor confirmă această vulnerabilitate. Pe piața spot, România s-a situat între primele trei state din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate tarife în prima jumătate a anului 2025. (…) În plus, povara din facturile la energie a fost amplificată, de la 1 august 2025, prin majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21%. Au fost consemnate creșteri însemnate ale tarifelor la electricitate. Toate acestea indică un sistem fragil, cu riscuri de majorări tarifare persistente”, afirmă semnatarii moțiunii.

Z.C.