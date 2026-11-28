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Finalul lunii noiembrie a adus valori termice mult sub media perioadei, iar în dimineața de 28 noiembrie erau temperaturi negative în toate județele Regiunii Nord – Est. Cel mai frig era în zona montană, iar la stația meteo de pe Ceahlău – Toaca erau -10 grade la ora 08:00. În restul teritoriului valorile termice erau cuprinse între -1 grad în partea sudică a regiunii și -3 grade în județele de nord.

Vântul a sporit senzația de frig, iar la același moment pe Toaca erau valori termice de -13 grade. În zona de șes era deosebit de rece pentru acest moment al anului și cei care au ieșit din casă de dimineață au resimțit temperaturi cuprinse între -4 și cel mult -6 grade.

Și în continuare va fi foarte frig, iar vremea va continua să se răcească. La începutul săptămânii viitoare vor fi temperaturi negative peste zi, iar nopțile vor deveni geroase în toată regiunea și se vor înregistra minime de -9, poate chiar -10 grade.

FOTO meteoromania.ro