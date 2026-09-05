Temperaturi estivale în Regiunea Nord-Est

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a emis o atenționare cod galben de caniculă anunțându-se valori termice de până la 36 de grade. Sunt vizate județele Neamț, Iași, Bacău și Vaslui, pe tot parcursul zilei de 5 septembrie, până la ora 21:00.

„Sâmbătă (5 septembrie) în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia”, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

În același interval de timp, în jumătatea de nord a Moldovei, în județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50…70 km/h. În special în zona înaltă a Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali vor fi rafale în general de 70…90 km/h. Vântul va sufla cu putere și în noaptea de 5 spre 6 septembrie, pentru zona montană a județelor Neamț și Suceava fiind anunțate rafale cu viteze de până la 90 km/h. Aceleași condiții sunt valabile și pe tot parcursul zilei de duminică, 6 septembrie.

FOTO meteoromania.ro

(G. S.)