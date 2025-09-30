Tehnologii asistive pentru persoanele cu dizabilități – se acordă vouchere de până la 8.000 de euro

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț anunță persoanele cu dizabilități că pot obținere vouchere pentru achiziționarea de aparate asistive. De la 1 octombrie începe etapa de pre-înscriere în cadrul programului TECH ASSIST – Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces, lansat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), pentru acordarea de vouchere destinate achiziționării de tehnologii care să-i ajute pe cei în nevoie. „Metodologia de accesare este deja publicată, iar acordarea voucherelor va începe în maximum două săptămâni”, anunță DGASPC Neamț.

Etapa 0 – pre-înscriere, începe pe 1 octombrie, la ora 10:00 și se desfășoară timp de 15 zile calendaristice, până la 15 octombrie, ora 16:00. Formularul va fi disponibil pe site-ul ANPDPD și promovat pe pagina oficială de Facebook. Completarea se face online, direct de către solicitant sau cu sprijinul experților grupului țintă. Sunt necesare date precum numele și prenumele, CNP, date de contact, tipul și gradul de handicap, perioada de valabilitate a certificatului, precum și acordul pentru prelucrarea datelor personale conform Regulamentului UE 2016/679. După transmiterea formularului, solicitantul primește automat un număr de înregistrare și este contactat ulterior de expertul grupului țintă din regiune pentru etapa următoare.

Programul este deschis tuturor persoanelor cu dizabilități, indiferent de statutul profesional. Nu pot beneficia persoanele care au primit un voucher similar în ultimii trei ani (cu excepția celor cu deficiențe bilaterale). Fiecare solicitare va fi evaluată pe baza unui sistem de punctaj care ia în considerare gradul de handicap, veniturile și alte criterii sociale și medicale.

„Valoarea maximă a unui e-voucher este de 39.900 lei (TVA inclus), reprezentând până la 8.000 euro. Voucherul poate fi utilizat pentru maximum trei produse și trei accesorii asociate, în funcție de tipul de dizabilitate”, mai arată sursa citată. Programul acoperă o gamă largă de echipamente: dispozitive de mobilitate (scaune rulante electrice/manuale, cadre de mers, sisteme de transfer, rampe, trotinete adaptate); tehnologii pentru comunicare și informare (aparate auditive, display-uri și imprimante Braille, software de comunicare alternativă, cititoare de ecran, dispozitive cu control vocal sau ocular); alte tehnologii (mobilier adaptat, echipamente de monitorizare medicală, dispozitive pentru auto-îngrijire sau activități recreative). Alocările bugetare sunt distribuite astfel: 40% pentru segmentul mobilitate, transport, orteze și proteze; 30% pentru comunicare și managementul informației; 30% pentru alte tehnologii asistive. Fondurile neutilizate pentru un segment vor fi redistribuite în funcție de cererea celorlalte categorii.

Voucherele vor fi acordate în două sesiuni succesive. Fiecare județ va primi inițial un plafon de maximum 35% din numărul total de vouchere. Minimum 25% din fonduri sunt destinate copiilor cu dizabilități, pentru a răspunde nevoilor lor specifice și pentru a acoperi necesitatea frecventă de înlocuire a echipamentelor. „DGASPC Neamț încurajează toate persoanele eligibile să acceseze acest program și să beneficieze de sprijinul acordat pentru achiziția tehnologiilor asistive, esențiale pentru creșterea gradului de independență și incluziune socială. Pentru sprijin și detalii, persoanele interesate din județul Neamț se pot adresa expertului grup țintă MIHAELA TABARA, responsabil pentru județele BACĂU, NEAMŢ, IAŞI. Date de contact: tel. 0745986471, email: [email protected]”, conform DGASPC Neamț.

FOTO DGASPC Neamț

(G. S.)