Tehnică militară pe traseul Roman – Piatra Neamț

de Sofronia Gabi

Conducătorii auto care se află în trafic pe 29 mai, pe traseul Roman – Piatra Neamț, s-ar putea întâlni cu un convoi militar  care se deplasează spre reședința de județ. În câteva momente tehnica militară pleacă din Roman și convoiul poate fi văzut pe traseul Girov, strada Fermelor, strada Gara Veche și strada Izvoare din Piatra Neamț.

Vineri 29 mai, tehnică militară aparținând Batalionului 634 Infanterie Mareşal Józef Piłsudski” se va deplasa din garnizoana Roman în garnizoana Piatra Neamț, pe itinerariul localitatea Girov – Str. Mihai Viteazul – Str. Fermelor – Str. Gara Veche – Str. Izvoare.

Militarii, tehnica și echipamentele militare au participat la exercițiile de instruire planificate de Ministerul Apărării Naționale, în facilitățile de instruire din proximitatea municipiului Roman.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!”, transmite garnizoana Piatra Neamț. Militarii revin la Piatra Neamț după ce pe 17 mai s-au deplasat la Roman pentru exerciții (amănunte aici )

