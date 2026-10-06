Tehnică militară pe drumurile din Neamț și Bacău

Șoferii care circulă în aceste zile în zona Piatra Neamț trebuie să țină cont de prezența unor coloane de tehnică militară pe drumurile publice.

În perioada 6-7 octombrie, militarii Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski” se vor deplasa cu tehnica și echipamentele din dotare în zonele din apropierea municipiului Piatra Neamț, dar și pe traseul Piatra Neamț – Bacău și retur.

„Militarii, tehnica și echipamentele militare participă la exercițiile de instruire planificate și organizate pe timp de pace, pe teritoriul național, de Ministerul Apărării Naționale. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!”, a transmis Plutonier adjutant principal Vasile Vânău, șeful Cercului Militar Piatra Neamț

Imagine de la coloana militară care a traversat municipiul Piatra Neamț în mai 2026

Denisa POPA