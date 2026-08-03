Tată și cei doi fii ai săi arestați în Piatra Neamț. Sunt acuzați că ar fi pătruns în curtea unui bărbat și l-ar fi agresat

Trei persoane, un bărbat de 45 de ani și cei doi fii ai săi, au fost reținute de polițiști, fiind acuzate de lovire sau alte violențe, amenințare, violare de domiciliu și distrugere, după un scandal petrecut în municipiul Piatra Neamț.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în seara de 2 august, în jurul orei 22:05, un bărbat de 31 de ani a sesizat polițiștii că a fost agresat la domiciliu de mai multe persoane.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că un bărbat de 45 de ani, însoțit de cei doi fii ai săi, în vârstă de 16 și 23 de ani, s-ar fi deplasat la locuința victimei având asupra lor obiecte contondente. Aceștia ar fi distrus gardul proprietății, ar fi adresat amenințări și ar fi pătruns fără drept în curte.

De asemenea, cei trei ar fi provocat distrugeri estimate la aproximativ 7000 de lei și i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri.

„Față de cei trei a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, violare de domiciliu și distrugere, fiind dispusă totodată reținerea acestora, pentru 24 ore”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Totodată, în acest caz a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

Denisa POPA