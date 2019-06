Consilierii locali din Târgu Neamț au aprobat, în ședința de miercuri, 26 iunie, majorarea tarifelor pentru preluarea gunoiului. Solicitarea a fost înaintată de SC Rossal SRL Roman, operatorul de salubritate din zona 3, prin adresa nr. 4459/26.03.2019, înregistrată la Primăria Târgu-Neamț.

Prin aceasta se solicita „aprobarea stabilirii/majorării tarifelor, în baza prevederilor OUG nr. 74/2018 privind stabilirea tarifelor distinct pentru fluxurile de deșeuri reciclabile/reziduale din deșeurile municipal cât și modificarea acestor tarife pe baza influențelor generate de introducerea contribuției pentru economia circulară (o taxă de 30 lei/tona de deșeuri depozitată) și de creșterea salariului minim pe economie la 2.080 lei, începând cu 1 ianuarie 2019”.

Din cei 17 consilieri prezenți (sunt 19 în total), doar 4 consilieri PNL și un consilier PSD (Vasile Dron) s-au abținut de la vot. Noile tarife pentru utilizatorii casnici din mediul urban Reciclabil: 676,62 lei/tonă // 2,77 lei/persoană/lună (la platformă/la poartă) Rezidual: 371,66 lei/tonă // 8,62 lei/persoană/lună (la platformă/la poartă) Tarif total Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună): 11,39 lei/persoană/lună (colectare la platformă/la poartă) Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective; c. Tarife pentru utilizatorii non-casnici Reciclabil: 676,62 lei/tonă Rezidual: 371,66 lei/tonă.

“Înainte de ședință am avut discuții cu specialist pe acest domeniu și trebuie spuse niște lucruri, pentru că avem o ordonanță care de fapt obligă primăriile, printre care și modernizarea platformelor de gunoi și colectarea selectivă a gunoiului. Din calculele pe care le-am făcut astăzi cu specialistul din primărie taxa care a fost înainte pe persoană, plus ceea ce factura operatorul pe primărie ajungea la suma de 840.000 lei pe an. În lei vechi 8 miliarde lei, bani pe care primăria trebuia să-i plătească Rossal-ului. Dacă noi acești bani nu-i vom mai plăti Rossal-ului, amendamentul meu la acest proiect va fi ca acești bani să-i investim în modernizarea acestor platforme. Tu îi ceri cetățeanului să colecteze selectiv, dar trebuie să-i asiguri și logistica. Din calculele mele reiese că înainte noi plăteam mai mult. 8,27 lei cât era facturat și cu 6,09 care venea din suma asta și era plătită tot din taxele și impozitele noastre. Acum prețul a crescut la 13,55 de persoană, iar banii economisiți de la bugetul local să-i reinvestim în modernizare. Prețul acesta este mai mic decât plăteam înainte”, a declarat consilierul local PNL, Maria Vrînceanu.

“Ordonanța 74 ne-a obligat să facem același preț pe tonă, pentru că, indiferent dacă luăm o tonă de la un agent economic sau de la o persoană fizică, pe noi tot atât ne costă să ducem gunoiul la Girov. Conform aceleași ordonanțe, consiliile locale aveau obligația ca, până la 31 decembrie 2017, să includă în preț taxa de economie circulară. În ianuarie termenul din ordonanță a fost decalat până la 31 iunie. Consiliile locale aveau obligația până la 30 iunie să modifice prețul prin includerea taxei economiei circulare în preț. Având în vedere și creșterea salariului minim pe economie, care s-a făcut de la 1 ianuarie 2019, creșterea prețului la carburanți și includerea taxei de economie circulară, Rossal a înaintat spre aprobare Consiliului Local noile tarife. De menționat că taxa pe economie circulară încasată de la persoanele fizice și juridice nu rămâne societății Rossal, ci este plătită prin prețul tonei de deșeu eliminat la depozitul de la Girov, preț care a fost majorat încă din ianuarie 2019 prin hotărâre de consiliu județean”, au menţionat reprezentanţii SC Rossal zona 3 Târgu Neamț. (C.T. STURZU)