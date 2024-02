0:00

Romanii se pot declara multumiti cu privire la faptul ca la noi in tara jocurile de noroc sunt reglementate de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, fiind permise orice fel de jocuri, pornind de la pariuri sportive si pana la loterii internationale ori jocuri de cazino.

Avem disponibile zeci de case de pariuri si cazinouri online, dar in egala masura sunt permise si activitatile de jocuri de noroc organizate in agentii stradale sau cazinouri fizice.

Acest lucru bineinteles insa ca nu este valabil in toata Europa. Exista o serie de tari care interzic partial sau chiar in totalitate jocurile de noroc. Iti voi prezenta in continuare cateva exemple:

1. Elvetia

Prin actul Federal Act on Gambling (BGS), in Elvetia sunt interzise toate jocurile de noroc, indiferent de profilul acestora.

Prin urmare, daca esti rezident sau turist in aceasta tara nu vei putea accesa nicio platforma de jocuri de noroc online, cum sunt cele din Romania pe care le gasesti pe site-ul Top123Casino.com. De asemenea, nu vei gasi nicio sala de pariuri sportive sau vreun cazino fizic.

Nu exista in acest moment posibilitatea de a functiona legal ca si cazino sau casa de pariuri in Elvetia, pentru ca acum nu exista un cadru legal care sa reglementeze aceste activitati.

Totusi, jucatorii care doresc sa joace la cazinouri sau pariuri sportive la distanta pot accesa anumite site-uri din Belgia sau din Franta folosind VPN, dar sunt zvonuri ca ar functiona si cu IP de Elvetia, pentru ca se acceseaza practic platforme inregistrate in strainatate si care detin licente de functionare (cu toate ca nu detin si licente pentru Elvetia).

Totusi nu recomand sa incerci sa joci la jocuri de noroc daca ai ajuns in Elvetia, pentru ca risti o amenda destul de consistenta.

2. Croatia

In Croatia situatia este una putin mai relaxata decat in Elvetia, in sensul ca exista un singur operator licentiat, cel de stat. Prin urmare, vei putea juca pariuri sportive sau jocuri de cazino, offline sau online, doar daca o faci la compania de stat.

Legile din Croatia permit si oferirea de licente pentru alte companii de jocuri de noroc, insa nu exista cereri depuse in acest sens deoarece taxele sunt uriase.

Spre exemplu, pentru anul 2023 se prevedea un prag de taxare de 600.000 de dolari plus inca 30% din incasari (nu din profit) pentru fiecare operator de jocuri de noroc care doreste sa fie licentiat.

Avand in vedere ca operatorul de stat detine monopolul pe piata jocurilor de noroc, este greu de inchipuit cum am putea vedea si concurenta in viitorul apropiat.

3. Franta

Autoritatea de reglementare pentru jocuri de noroc din Franta – ARJEL (Autorite de Regulation des Jeux En Ligne) permite operatorilor sa furnizeze toata gama de jocuri de noroc in mediul offline, adica prin intermediul salilor de jocuri si a cazinourilor.

In schimb, in mediul online sunt strict interzise cazinourile, jucatorii putand accesa doar sectiuni de pariuri sportive, bingo si loterii internationale.

Fiecare licenta eliberata unui operator de jocuri de noroc la distanta este valabila pentru o perioada fixa de 5 ani, putand fi reinnoita ulterior. Cu toate acestea, Franta duce o politica extrem de dura impotriva jocurilor de cazino online, fiind strict interzise.

4. Kosovo

In Kosovo toate jocurile de noroc sunt interzise, atat cele din mediul online, cat si cele din agentiile stradale, dupa doua crime odioase petrecute intr-o sala de jocuri.

Prim-ministrul kosovar a decis implementarea unei interdictii de 10 ani pentru orice serviciu de joc de noroc pe teritoriul statului Kosovo.

Desi este una dintre cele mai sarace tari din Europa, dupa separarea de Serbia din anul 2008, Kosovo respinge vehement veniturile care ar putea veni din licentierea operatorilor de jocuri de noroc, venituri care nu sunt deloc neglijabile, cum se intampla in restul statelor europene.

Cu toate acestea, legislativul isi mentine in continuare pozitia ferma de interdictie a tot ce inseamna organizare de joc de noroc.

5. Cipru

In Cipru situatia este foarte tensionata in momentul de fata. Daca in 2012 au fost interzise jocurile de noroc, ulterior au urmat procese la nivel international si guvernul cipriot a fost fortat sa le reglementeze.

In momentul de fata exista o restrictie pentru accesarea jocurilor de noroc de catre persoane cu venituri mici, insa este foarte greu de stabilit cu exactitate cum se vor pune in practica aceste prevederi legislative, nefiind inca publicate norme de aplicare.

Cert este ca toate cazinourile online au avut incasari record din Cipru, astfel ca populatia a gasit mereu modalitati de a ocoli restrictiile impuse de Guvern.

