Târgul „Piatra lui Crăciun” – ediția a IV-a

Actualizare: În conferința de presă susținută de primarul Adrian Niță, alături de președintele Consiliului Județean (CJ) Neamț, Daniel Harpa, cel din urmă în calitate de partener, a punctat principalele elemente ce vor fi incluse în activitățile din acest an de la Târgul „Piatra lui Crăciun”.

Ca imagine generală, primarul Adrian Niță și-a propus ca totul să fie mai mare, mai luminos, mai apreciat decât la edițiile anterioare. În toate cartierele vor exista ornamente și iluminat public de sărbătoare, astfel încât “orice pietrean să vadă o astfel de instalație luminoasă de Crăciun, să avem în fiecare cartier al orașului, pe fiecare străduță”, a punctat primarul.

Bugetul evenimentului va fi de 1,5 milioane de lei, din care 370.000 de lei vor fi de la bugetul local, 600.000 de lei de la CJ Neamț pentru partea de concerte, CMI Urban plus comercianții – 500.000 de lei și Perla Invest – 50.000 de lei.

Calendarul evenimentelor

Iluminatul public de Crăciun va fi pornit în seara de 30 noiembrie, așa cum a devenit o tradiție a orașului, iar seara va fi:

concert pentru tineri și copii Adda, Andra Gogan și trupa IDK;

1 Decembrie – Ziua Națională a României (cu 2.000 de porții de fasole caldă și 2.000 de ceaiuri din partea comercianților);

14 decembrie – spectacol de colinde și tradiții;

23 decembrie – Parada lui Moș Crăciun prin toate cartierele orașului;

24 decembrie – Festivalul “Steaua Sus Răsare”;

31 decembrie – Revelion 2026 cu formația Generic și Dan Ciotoi, Nicole Cherry și trupa L.A.

Știre inițială: Târgul „Piatra lui Crăciun” ajunge la ediția a IV-a, iar anul acesta va avea loc în perioada 30 noiembrie 2024 – 7 ianuarie 2025, în organizarea Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, CMI Urban în parteneriat cu Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț și firme partenere din regiune și din țară.

Primarul municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță va susține o conferință de presă, marți, 18 noiembrie, pe tema modului în care va fi organizat târgul în acest an.

Preț de 40 de zile, pietrenii și turiștii ajunși la Piatra-Neamț se vor putea bucura de atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă la Curtea Domnească, în parcul central și în Piața Ștefan cel Mare.

Pe 30 noiembrie se va da startul distracției, pentru 40 de zile, cu iluminatul feeric de sărbători, pomul de Crăciun și o mulțime de activități dedicate. În cadrul târgului vor fi organizate trei mari evenimente de la sfârșitul anului 2025: Ziua Națională a României – 1 Decembrie, Crăciunul – 22 – 27 Decembrie și Anul Nou – 31 decembrie -7 ianuarie.

Nu vor lipsi plăcintele poale-n brâu, coapte într-un cuptor de cărămidă, direct pe platoul Curții Domnești, lângă Turnul lui Ștefan, concerte și alte surprize.

Pe platoul Curții Domnești, vor fi căsuțele și terasele destinate comercializării de food street cu gustări calde și reci, dulciuri și băuturi alcoolice și răcoritoare, patinoarul, bradul de Crăciun, scena pentru colindători. În timp ce, jos, lângă parcul central și în fața magazinului Altex va fi pregătită scena pentru concertele talentelor locale și ale artiștilor consacrați.

Vom reveni cu mai multe detalii despre evenimentele sfârșitului de an.

Angela Croitoru