ADMINISTRAȚIEACTUALITATENEAMȚ

Târgul „Piatra lui Crăciun” – ediția a IV-a

de Vlad Bălănescu

Actualizare: În conferința de presă susținută de primarul Adrian Niță, alături de președintele Consiliului Județean (CJ) Neamț, Daniel Harpa, cel din urmă în calitate de partener, a punctat principalele elemente ce vor fi incluse în activitățile din acest an de la Târgul „Piatra lui Crăciun”.Târgul „Piatra lui Crăciun” – ediția a IV-a

Ca imagine generală, primarul Adrian Niță și-a propus ca totul să fie mai mare, mai luminos, mai apreciat decât la edițiile anterioare. În toate cartierele vor exista ornamente și iluminat public de sărbătoare, astfel încât “orice pietrean să vadă o astfel de instalație luminoasă de Crăciun, să avem în fiecare cartier al orașului, pe fiecare străduță”, a punctat primarul.

Bugetul evenimentului va fi de 1,5 milioane de lei, din care 370.000 de lei vor fi de la bugetul local, 600.000 de lei de la CJ Neamț pentru partea de concerte, CMI Urban plus comercianții – 500.000 de lei și Perla Invest – 50.000 de lei.

Calendarul evenimentelor

Iluminatul public de Crăciun va fi pornit în seara de 30 noiembrie, așa cum a devenit o tradiție a orașului, iar seara va fi:

  • concert pentru tineri și copii Adda, Andra Gogan și trupa IDK;
  • 1 Decembrie – Ziua Națională a României (cu 2.000 de porții de fasole caldă și 2.000 de ceaiuri din partea comercianților);
  • 14  decembrie – spectacol de colinde și tradiții;
  • 23 decembrie – Parada lui Moș Crăciun prin toate cartierele orașului;
  • 24 decembrie – Festivalul “Steaua Sus Răsare”;
  • 31 decembrie – Revelion 2026 cu formația Generic și Dan Ciotoi, Nicole Cherry și trupa L.A.

Știre inițială: Târgul „Piatra lui Crăciun” ajunge la ediția a IV-a, iar anul acesta va avea loc în perioada 30 noiembrie 2024 – 7 ianuarie 2025, în organizarea Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, CMI Urban în parteneriat cu Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț și firme partenere din regiune și din țară.

Primarul municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță va susține o conferință de presă, marți, 18 noiembrie, pe tema modului în care va fi organizat târgul în acest an.

Preț de 40 de zile, pietrenii și turiștii ajunși la Piatra-Neamț se vor putea bucura de atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă la Curtea Domnească, în parcul central și în Piața Ștefan cel Mare.

Pe 30 noiembrie se va da startul distracției, pentru 40 de zile, cu iluminatul feeric de sărbători, pomul de Crăciun și o mulțime de activități dedicate. În cadrul târgului vor fi organizate trei mari evenimente de la sfârșitul anului 2025: Ziua Națională a României – 1 Decembrie, Crăciunul – 22 – 27 Decembrie și Anul Nou – 31 decembrie -7 ianuarie.

Nu vor lipsi plăcintele poale-n brâu, coapte într-un cuptor de cărămidă, direct pe platoul Curții Domnești, lângă Turnul lui Ștefan, concerte și alte surprize.

Pe platoul Curții Domnești, vor fi căsuțele și terasele destinate comercializării de food street cu gustări calde și reci, dulciuri și băuturi alcoolice și răcoritoare, patinoarul, bradul de Crăciun, scena pentru colindători. În timp ce, jos, lângă parcul central și în fața magazinului Altex va fi pregătită scena pentru concertele talentelor locale și ale artiștilor consacrați.

Vom reveni cu mai multe detalii despre evenimentele sfârșitului de an.

Angela Croitoru

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Două misiuni pentru ISU Neamț după vijelia care a lovit județul
Articolul următor
SHUT DOWN INTERNET: Cloudflare paralizează giganții tehnologici! X, ChatGPT și Spotify, Deepseek, Claude AI, Grok , site-uri de servicii și de știri din România

Ultima ora

Stiri fierbinti

SHUT DOWN INTERNET: Cloudflare paralizează giganții tehnologici! X, ChatGPT și Spotify, Deepseek, Claude AI, Grok , site-uri de servicii și de știri din România

O pană globală la Cloudflare a zguduit  internetul —...
SOCIAL

Două misiuni pentru ISU Neamț după vijelia care a lovit județul

Vântul puternic din noaptea de 17 spre 18 noiembrie...
ACTUALITATE

Neamț. Mașină grav avariată într-un accident la Alexandru cel Bun

Luni, 17 noiembrie, în jurul orei 17:15, un accident...
INFRACȚIONAL

„Glumă” proastă și o amendă de 4.000 de lei pentru o femeie din Târgu Neamț

O femeie din Târgu Neamț a sunat la numărul...
ACTUALITATE

Tânăr de 20 de ani bătut în centrul orașului Bicaz de 4 persoane, dintre care 3 minori

În noaptea de 16 noiembrie, în jurul orei 01.30,...

Categorii

Stiri fierbinti

SHUT DOWN INTERNET: Cloudflare paralizează giganții tehnologici! X, ChatGPT și Spotify, Deepseek, Claude AI, Grok , site-uri de servicii și de știri din România

O pană globală la Cloudflare a zguduit  internetul —...
SOCIAL

Două misiuni pentru ISU Neamț după vijelia care a lovit județul

Vântul puternic din noaptea de 17 spre 18 noiembrie...
ACTUALITATE

Neamț. Mașină grav avariată într-un accident la Alexandru cel Bun

Luni, 17 noiembrie, în jurul orei 17:15, un accident...
INFRACȚIONAL

„Glumă” proastă și o amendă de 4.000 de lei pentru o femeie din Târgu Neamț

O femeie din Târgu Neamț a sunat la numărul...
ACTUALITATE

Tânăr de 20 de ani bătut în centrul orașului Bicaz de 4 persoane, dintre care 3 minori

În noaptea de 16 noiembrie, în jurul orei 01.30,...
SOCIAL

Vine iarna! La noapte ninge în regiunea de Nord Est

Meteorologii avertizează că, între 18 noiembrie, ora 10, și...
SOCIAL

Două sate evacuate după atacul asupra unei nave încărcate cu GPL

Două sate din județul Tulcea - Plauru și Ceatalchioi...
ADMINISTRAȚIE

Video-Foto. Cresc taxele și impozitele locale din 2026

Prezent la întrunirea Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România (AMR), luni, 17 noiembrie, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre creșterea taxelor și impozitelor locale începând din 2026.
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale