„Târgul Meșteșugarilor și Producătorilor Locali”, la Dumbrava Roșie

Un târg dedicat meșteșugarilor și producătorilor locali va avea loc în acest weekend, la Dumbrava Roșie.

Evenimentul este organizat de Asociația „Șezătoare la Izvoare”, în parteneriat cu Primăria Dumbrava Roșie, și se desfășoară pe 3 și 4 octombrie, în curtea Primăriei, între orele 10:00 și 20:00.

Cei care vor ajunge la târg vor putea vedea și cumpăra produse realizate de meșteșugari și producători locali.

În program sunt și momente artistice susținute de elevii școlilor din Dumbrava Roșie și de Grupul Corului Pantanassa al Bisericii „Izvorul Tămăduirii” din Izvoare.

Copiii și adulții sunt invitați și la ateliere unde vor putea realiza păpuși, marionete, coronițe din flori uscate și brățări.

Evenimentul este deschis tuturor celor care vor să descopere produse locale și să participe la activitățile pregătite de organizatori.

Foto: Facebook/ Asociația Meșterilor Populari „Șezătoare la Izvoare”