Joi, 19 decembrie 2019, pe scena Târgului de Crăciun la Neamţ, începând cu ora 18:00, Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ propune nemţenilor trei recitaluri muzicale. Vor evolua, în ordine cronologică, copiii Clubului „Allegria”, urmaţi de cântăreţul de pop dance, Mario Joy. Finalul serii îi va aparţine Adinei, fostă componentă a trupei „Heaven”.

CLUBUL „VIVA ALLEGRIA”

Clubul de copii „Viva Allegria” a fost înființat în anul 2008, fiind deja în al zecelea an de activitate. Organizează în spațiile special amenajate, în sediul propriu din Piatra-Neamț, cursuri de canto și dans modern (profesor Alina Apetrii), dar și cursuri de teatru și chitară (profesor Gabriel Apetrii). De-a lungul timpului, elevii Clubului „Viva Allegria” au obținut zeci de trofee și premii la concursuri naționale (dintre ele enumerăm „Mamaia Copiilor”, „Neghiniță”, „Cântec de stea”, ”Music for kids”, „Lumini sonore by Ozana Barabancea”), precum și în străinătate (Italia, Croația, Franța). Totodată, Asociația Culturală „Viva Allegria” organizează la Piatra-Neamț și Festivalul internațional de muzică pentru copii și tineri „Viva Allegria”, fiind în pregătire a patra ediție.

MARIO JOY

Marius Nicula, aka Mario Joy, este unul dintre cei mai de succes artisti de la noi. În 2018, interpretul de muzică pop dance a fost premiat în Cipru pentru „Best Uprising International Artist”, iar in martie anul curent câştiga acelaşi premiu la New York. Primul album, „This is me”, s-a bucurat de un real succes, „California” fiind unul dintre single-urile care a stat pe locul întâi în peste douăzeci de ţări, piesa fiind ascultată de zeci de milioane de oameni din întreaga lume, având peste o sută cincizeci de milioane de vizualizari pe youtube. Artistul se bucură de peste două milioane de accesări pe diverse platforme sociale. Piesa „California” a fost nominalizată pentru coloana sonora „Fast&Furious 8”.

ADINA („HEAVEN”)

Adina s-a lansat în anul 2005, făcând parte din formația „Heaven”. Fetele din această formaţie au cântat în formula de trei până în anul 2016, când sora Adinei, Roxana, a născut un băiețel şi a luat decizia ca pentru o perioadă de timp să se ocupe exclusiv de creșterea micuţului Maximilian Andrei. Fiind susținută de colegele ei, Adina a continuat, construindu-şi cariera solo. Pe parcursul a treisprezece ani, fetele au avut numeroase hit-uri, precum: „Du-mă pe o stea”, „Pentru totdeauna”, „O parte din rai”, „Sexy Girl”, „Sunshine”, „Party”, piese care s-au clasat pe locul 1 atât în România cât şi în străinătate. Au obținut numeroase premii MTV, au concertat în fața a zeci de mii de oameni în Rusia, Malta , Italia , Cipru şi România. De-a lungul celor doi ani de carieră solo, Adina a lansat piese precum: „Lipsa ta”, „Noi doi”, „Ely”.