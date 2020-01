În seara zilei de 11 ianuarie, mai exact la orele 19,30, un echipaj a Poliţiei Rutiere Târgu Neamţ, aflându-se pe raza comunei Răuceşti a avut parte de o misiune ca-n filme, cu urmărire şi focuri de armă trase asupra unei maşini. Incidentul a avut loc în satul Oglinzi, în cunoscutul cartier Cărpiniş.

Poliţiştii de la Rutiera Târgu Neamţ au fost nevoiţi să urmărească un şofer care nu a oprit la semnaul acestora. După câteva focuri de armă trase de aceştia, atât şoferul cât şi pasagera din dreapta au fost prinşi. Poliţiştii au constatat că şoferul avea permisul reţinut şi era şi sub influenţa alcoolului având o alcoolemie de până în 0,40 grade.

„Am acţionat pe alcool pe raza comunei Răuceşti şi când am efectuat semnalul regulamentar de oprire asupra unei maşini, şoferul a dat marşarier şi a fugit. Noi l-am urmărit şi am tras patru focuri de armă. Acesta a oprit şi a fugit pe jos. Mai întâi am prins pasagera, care este concubina lui, şi la aproximativ 40 de minute am prins şi şoferul. Acesta nu oprise la semnalul nostru pentru că avea permsiul reţinut din aprilie anul trecut şi pentru că era şi sub influenţa alcoolului. A fost dus în arest pentru 24 de ore”, ne-a explicat unul dintre poliţiştii implicaţi în urmărire.

C.T. STURZU