Un incident neplăcut a avut loc marţi, 12 ianuarie, la Creşa Nr. 1 din oraşul Târgu Neamţ: un tată, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a agresat verbal o îngrijitoare pe motiv că fiicei lui i-au apărut nişte echimoze în jurul gurii. Însă scandalul nu s-a oprit aici. Tatăl a sunat la 112, iar la sosirea poliţiei scandalul a luat amploare. Bărbatul a fost condus la sediul poliţiei, unde, la nervi, a reuşit să spargă un geam.

Simona Rusu, directoarea creşei ne-a oferit mai multe amănunte despre incident: “Persoana respectivă a agresat verbal o îngrijitoare când i s-a predat copilul. În cursul zilei copilul a prezentat nişte echimoze în jurul guriţei, şi eu am încercat să-l sun pe tată să-I comunic dar a avut telefonul închis. Pentru că noi avem obligaţia de a informa părinţii despre orice problemă de natură medicală sau de altă natură. Dânsul s-a simţit ofensat şi a început să o agreseze verbal pe îngrijitoare. Însă nu ştiu din ce motiv tot el a sunat la poliţie. El era într-o stare de ebrietate avansată. Nu este la prima abatere din ce am înţeles. Părinţii copilului trăiesc în concubinaj şi ambii părinţi au probleme cu alcoolul şi noi am încercat să protejăm copilul în tot acest timp. A venit poliţia şi a reuşit cu greu să-l scoată din incinta creşei. Şi tot el era nervos, şi din ce am aflat a spart un geam de la sediul poliţiei. Eu îmi doresc ca această persoană să nu mai intre în perimetrul creşei pentru a nu pune în pericol niciun copil şi niciun părinte sau vreun angajat de-al nostru. Nu mi s-a întâmplat niciodată să am de-a face cu un asemenea părinte recalcitrant. La noi, atât predarea cât şi preluarea copilului se face la uşa instituţiei”.

Polițiștii l-au reținut pe bărbat, urmând să-l prezinte unui procuror, cu propunerea luării unei măsuri preventive împotriva lui. “La data de 12 ianuarie 2021, la sediul Poliției orașului Târgu-Neamț s-a prezentat un bărbat de 42 de ani, care a sesizat faptul că fiica sa nu a fost îngrijită în mod corespunzător de personalul unei creșe din Târgu-Neamț. Fiindu-i solicitat să depună o plângere în acest sens, acesta ar fi refuzat, moment în care ar fi devenit recalcitrant, proferând injurii şi adoptând un comportament agresiv. De asemenea, acesta ar fi lovit cu pumnul geamul de la uşa de acces în sediul instituției, spărgându-l. Având în vedere aceste aspecte, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere”, se arată în comunicatul de presă al IPJ Neamţ.

C.T. STURZU