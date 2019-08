Marius Dumitru Horga, de 29 de ani, din Târgu Neamţ, acuză doi poliţişti de la Ordine Publică că l-ar fi lovit, atât în curtea spitalului, cât şi în sediul poliţiei. Acesta are şi o filmare realizată cu telefonul de către fratele lui, în care se vede o parte din disputa dintre acesta şi cei doi oameni ai legii.

Ce a declarat Marius Horga, la câteva zile după incident: „Miercuri seara, 14 august, am fost împreună cu cumnatul meu, cu soţia şi cu fratele meu mai mic la Lidl. La un moment dat, cumnatul meu a făcut o criză epileptică. Noi nu ştiam că e bolnav de epilepsie. Am sunat la ambulanţă la 112 şi după 15 minute a ajuns. Am ajuns la Urgenţe la spital înaintea ambulanţei. El era inconştient. Tremura, se zbătea. Credeam că moare în braţele mele. Doamna asistentă de pe ambulanţă a vorbit foarte urât cu cumnatul meu. Ţipa la el să-şi ţină mâinile şi picioarele drepte şi să nu le mai mişte. Dar cumnatul meu avea o criză de epilepsie, nu era conştient. Am rugat-o frumos pe asistentă să vorbească frumos cu cumnatul meu. Şi i-am cerut să îmi arate ecusonul ca să-i aflu numele şi să-i fac plângere la Colegiul Medicilor. La care dânsa şi-a întors ecusonul şi a refuzat să îmi spună numele. Ca să nu mai zic că şoferul de pe ambulanţă mirosea a alcool. Am şi specificat asta la poliţişti. Apoi ea a sunat la poliţie, pe motiv că o agresez. Şi au ajuns doi poliţişti. Unul dintre ei a spus că dă cu mine de pământ. Oricum se aude şi pe înregistrare. Atunci eu l-am pus pe fratele meu să filmeze cu telefonul. Mi-au spus să ies afară. Afară, un poliţist mi-a zis să-i dau buletinul, însă eu i-am zis să se legitimeze, pentru că nu dau buletinul la oricine, nu dau datele mele personale. Chiar dacă era îmbrăcat în poliţist ar trebui să aibă şi o legitimaţie. El a zis că-s şmecher. Un alt domn poliţist mai în vârstă, îl cheamă Dârloman a zis că mă pune la pământ. Celălalt poliţist a fugit după fratele meu ca să nu mai filmeze. Eu ştiu că într-un loc public ai voie să filmezi. Eram pe domeniul public. Eu atunci i-am zis să-l lase în pace pe fratele meu. În acel moment am fost trântit la pământ, m-a târât pe jos. Poliţistul cel tânăr mi-a dat un picior după cap. Eu nu am ripostat şi am stat să-mi fie puse cătuşele. Când m-au suit în maşină mi-au dat cu pumnul la ficat. Am fişă medicală de la UPU Piatra Neamţ, că am fost la ei în aceeaşi seară. Plus că şi nepoata mea a văzut, are 14 ani, şi a fost şi ea îmbrâncită. La sediul poliţiei le-am cerut din nou legitimaţia. Atunci, poliţistul mai tânăr m-a trântit pe jos şi încerca să mă provoace să le vorbesc vulgar, în timp ce el mă filma cu telefonul. M-a lovit cu picioarele şi cu pumnii în sediul poliţiei. Am fost să sun la avocat dar nu mi-au dat voie şi m-au ameninţat că o să ne întâlnim şi în alte circumstanţe. Poliţistul Dârloman m-a ameninţat că îmi arată el cine-i el. am mers şi la SML la Piatra Neamţ şi voi merge mai departe, până îmi voi face dreptate. Am făcut plângere penală şi la Parchet. Voi merge şi la şefii lor, ori la Târgu Neamţ, ori la Piatra Neamţ să depun plângere. Depinde cum mă va sfătui avocata mea”.

Despre incident, am solicitat o declaraţie dr. George Carp, directorul medical al spitalului din Târgu Neamţ, care era de gardă în acea seară: „Într-adevăr, a avut loc un incident la CPU, unde un tânăr a devenit agresiv cu o asistentă. La sosirea poliţiştilor acesta a devenit şi mai agresiv. Am făcut şi noi plângere penală împotriva lui. Chiar avem nevoie de pază la CPU, pentru că oricând putem cădea victime ale unor agresiuni fizice”.

Comisarul șef Neculai Preda, șeful Poliției Târgu Neamț, ne-a declarat că polițiștii au spus cine sunt, deci s-au prezentat așa cum stabilesc regulamentele. Ei nu trebuie să se legitimeze în fața cetățenilor și nici să prezinte vreun ordin de serviciu. Dimpotrivă, un cetățean căruia i se cere să se legitimeze este obligat, conform legii, să prezinte documentul de identitate. Așa stând lucrurile, fraților Horga, care au jignit și au înjurat polițiștii, li s-a întocmit dosar penal pentru ultraj. De asemenea, li s-a aplicat și o amendă pentru refuz de legitimare. În același timp, ei au depus plângere, așa că se fac cercetări și pentru purtare abuzivă.

C.T. STURZU