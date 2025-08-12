Un tânăr, aflat între copilărie și maturitate, a luat autoturismul familiei și a crezut că, dacă îl va conduce pe o stradă mai lăturalnică, de la periferia orașului Târgu-Neamț, către Humulești, nimeni nu va observa.

A văzut însă o autospecială a poliției care se apropia, moment în care s-a panicat și a pierdut controlul volanului. Autoturismul a intrat într-o ambulanță care se afla parcată în zonă, așteptând un pacient.

Din fericire, de suferit au avut numai autovehiculele, nicio persoană nefiind rănită. Băiatul de 15 ani a ieșit din mașină și a luat-o la fugă.

“La data de 11 august a.c., ora 16:15, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu- Neamț au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, pe strada Nemțișor, în care au fost implicate un autoturism și o ambulanță, șoferul autoturismului părăsind locul producerii accidentului.

Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului, unde au identificat autoturimul implicat în evenimentul rutier, care prezenta avarii specifice.

Din verificările efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un minor, în vârstă de 15 ani, ar fi condus autoturismul pe strada Nemțișor, din Târgu-Neamț, ar fi observat o autospecială de poliție, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu o autospecială SAJ Neamț, care era staționată pentru preluarea unor pacienți.

După impact, minorul ar fi abandonat autoturismul în afara părții carosabile, fiind ulterior identificat și depistat de polițiști, fiind condus la subunitatea de poliție împreună cu reprezentantul legal”, a precizat inspector principal Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

După ce l-au prins pe fugar, polițiștii l-au și testat cu aparatul etilotest, dar acesta nu consumase alcool.

Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru conducere fără permis, iar părinții sunt buni de plată, atât pentru autoturism, cât și pentru pagubele suferite de ambulanță.

Angela Croitoru