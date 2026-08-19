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Târgu Neamț. Șofer cu alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat reținut după ce a provocat accident soldat cu rănirea a 2 persoane

editor
de editor

Două persoane au fost rănite miercuri dimineață, 19 august, într-un accident rutier petrecut pe strada Ion Creangă din localitatea Târgu-Neamț, județul Neamț, în jurul orei 03.10.

Târgu Neamț. Șofer cu alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat reținut după ce a provocat accident soldat cu rănirea a 2 persoanePolițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț, care s-au deplasat la fața locului, au descoperit că bărbatul care se deplasa din Târgu-Neamț spre localitatea Petricani a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și, „părăsind partea carosabilă, a intrat în coliziune cu un autoturism care era staționat regulamentar, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Neamț. De asemenea, autoritățile l-au testat cu aparatul etilometru pe șofer, iar rezultatul a indicat „1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma impactului, conducătorul auto și un pasager au fost răniți, iar șoferului i-a fost „întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, fiind dispusă reținerea lui, „pentru 24 de ore”.

Ioana Mărcuțianu

Foto ilustrativă: arhivă

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editor
editor
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