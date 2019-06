Miercuri, 26 iunie la spitalul orășenesc din Târgu Neamț a fost o adunare care a semănat cu o sedință lărgită a Consiliului Local. Gazdele, conducerea spitalului, au prezentat oaspeților, primar, viceprimari, administrator de oraș și conslieri locali un al treilea salon renovat din donațiii. De data aceasta donațiiile au acoperit întregul necesar și au venit din partea consilierilor locali care au dat câte 1100 de lei. Maria Vrînceanu a adăugat și un televizor pentru respectivul salon. Consilierii au arătat prin gestul lor că atunci cînd nu poți aloca suficienți bani de la buget există posibilitatea unor donații personale, probabil ca un fel de compensație.

Pe casa scărilor a apărut un tablou sugestiv, care înveselește atmosfera de spital, realizat de artistul Fănică Bălan din comuna Țibucani. Evident că n-au lipsit declarațiile.

Dr. George Carp, directorul medical al spitalului: „Astăzi, am participat, alături de domnul primar, viceprimar și city-managerul orașului, dar și de aleși locali, pentru a arăta opiniei publice cum a fost renovat un salon. Mă bucur că autoritățile au răspuns la provocarea mea, a domnului doctor Pătrașcu și a domnului manager, dr. Florin Apostoae. Ideea renovării acestui salon a pornit de la renovarea primului salon din secția de chirurgie. Și va urma renovarea altui salon. Consilierii PSD au donat 1.100 lei de fiecare, deci putem spune că acest salon s-a realizat sută la sută cu bani de la aleșii locali. Plus că și doamna Maria Vrînceanu, consilier PNL, a donat și dânsa un televizor pentru salon. Totodată, am amplasat și un tablou pe casa scărilor, pentru că pacientul este cel mai important om din spital. În centrul tabloului este un fagure, fagure care înseamnă familie, unitate, ceea ce încercăm și noi la spital să facem, iar în centrul fagurelui este o inimă care reprezintă pacientul, și noi care ne mișcăm în jurul lui. Într-un interviu pe care vi l-am acordat am spus că medicii nu trebuie să se mai creadă dumnezei, pentru că noi doar tratăm pacienții și Dumnezeu îi vindecă. Fără puterea lui Dumnezeu nu putem face nimic”,

Daniel Harpa, primarul orașului: „Ceea ce s-a întâmplat astăzi la spitalul nostru este fără doar și poate, puterea exemplului. Un exemplu oferit de aleșii locali și de echipa de medici din spital, pentru toți ceilalți. Îi felicit pe toți pentru acest gest și le mulțumesc în numele cetățenilor orașului Târgu Neamț. Cu noua echipă managerială spitalul nostru este pe drumul cel bun, iar investițiile la această instituție medicală vor continua, pentru că avem pregătite multe proiecte. Sănătatea este una din prioritățile mele”.

C.T. STURZU