Vineri, 20 iunie a avut loc festivitatea de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură de la liceul „Vasile Conta” din Târgu Neamţ. Profesori, elevi şi părinţi au luat parte cu emoţii la o festivitate care încununează munca unor elevi cu rezultate deosebite la învăţătură din anul şcolar 2020-2021.

Prof. Karina Cojocariu, directorul liceului a dechis festivitatea: „Pentru că am avut un an şcolar foarte greu, acest moment a fost aşteptat de către noi cu mari emoții. În acest un an şi jumătate de pandemie am învăţat faptul că iubim şcoala. Pandemia ne-a arătat că şcoala este prioritară în viaţa noastră. În anii de urmă am organizat foarte multe activităţi şi poate unele dintre ele îşi pierdeau din consistenţă. Dar iată că a venit pandemia şi am realizat cu toţii că ne-a lipsit şcoala. A fost un an greu dar l-am depăşit cu bune cu rele şi acum culegem roadele muncii noastre. Ne bucurăm că aţi venit într-un număr atât de mare chiar dacă este al doilea an în care nu mai putem vorbi de performanţă, de olimpiade, de acele concursuri cu care eram obişnuiţi. Însă acum vorbim de performanţele voastre şcolare mai ales că ele au fost obţinute în condiţii grele atât pentru voi cât şi pentru profesori. De aceea, rezultatele anului şcolar 2020-2021 trebuie să ne bucure şi mai mult. Celor din clasa a XII-a care susţin în acest an Bacalureatul le doresc mult succes”.

Festivitatea a început cu premierea elevilor de clasa a XII-a printre care s-a aflat şi şefa de promoţie a liceului, Ecaterina Popa, căruia îi vom acorda un amplu material în următorul număr din Mesagerul de Neamţ de săptămâna viitoare.

C.T. STURZU