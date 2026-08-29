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Târgu-Neamț- Petricani. Șoferiță în spital, după o coliziune în trafic

de Croitoru Angela

O femeie din Petricani, care efectua o manevră de întoarcere cu autoturismul, pe o șosea județeană din satul Țolici, a fost acroșată de o autoutilitară, condusă de un tânăr din Târgu-Neamț. În urma impactului, șoferița a suferit mai multe răni ce au necesitat transportul la o unitate medicală.

Polițiștii i-au deschis dosar penal tânărului pentru „vătămare corporală din culpă”.

„La data de 28 august a.c., ora 21:43, Poliția orașului Târgu-Neamț a fost sesizată despre faptul că, pe DJ 155 B, în localitatea Țolici, s-a produs un accident rutier, soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

În urma verificărilor efectuate de către echipa de cercetare a Poliției orașului Târgu Neamț s-au constatat faptul că, în timp ce numita o femeie de 51 de ani, din Petricani, conducea un autoturism pe DJ 155 B, în localitatea Țolici, la efectuarea manevrei de întoarcere, ar fi fost acroșată, de către o autoutilitară, condusă de un tânăr de 23 de ani, din Târgu-Neamț.

Femeia a fost transportată la o unitate medicală, în vederea acordării de îngrijiri de specialitate.

Atât conducătoarea autoturismului cât și conducătorul autoutilitarei au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, transmite Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Neamț.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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