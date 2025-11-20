Social NeamțACTUALITATESOCIAL

Târgu Neamț lansează Consiliul Local al Elevilor. Tinerii intră în jocul deciziilor locale

de Popa Denisa

Primăria orașului Târgu Neamț găzduiește joi, 20 noiembrie, ora 16:30, ședința de constituire a Consiliului Local al Elevilor, o structură nouă care va funcționa în paralel cu Consiliul Local al orașului și care are rolul de a implica tinerii în procesul decizional local.

Proiectul, lansat ca inițiativă-pilot pentru un an, adună nouă elevi, câte trei reprezentanți din fiecare liceu din oraș. Aceștia vor lucra în comisii tematice, vor formula propuneri și vor învăța, pas cu pas, cum funcționează administrația publică. La începutul următorului an școlar vor avea loc alegeri democratice pentru un mandat complet, cu scopul ca acest model de implicare civică să devină o practică stabilă.

Inițiativa îi aparține primarului Vasile Apopei, care a declarat că: „Acest proiect-pilot le oferă tinerilor din orașul nostru un cadru real în care pot învăța, direct de la sursă, cum funcționează administrația locală și cum se iau deciziile care influențează viața unei comunități.Nu ne-am dorit un exercițiu simbolic, ci un mecanism prin care ideile lor să poată prinde formă și să producă schimbare.Vreau ca tinerii din Târgu-Neamț să simtă că vocea lor contează acum – nu abia atunci când vor deveni adulți. Avem nevoie de energia, curajul și perspectiva lor”.

Edilul a mai adăugat că membrii Consiliului Local al Elevilor vor primi periodic o indemnizație pentru activitatea desfășurată.

Ședința de constituire va cuprinde prezentarea oficială a membrilor, depunerea angajamentului public – echivalentul simbolic al jurământului aleșilor locali – și formarea comisiilor de specialitate.

