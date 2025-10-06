Bandă poliție : „nu treceți”
Târgu-Neamț. Bărbat găsit decedat sub podul de la Ozana

de Croitoru Angela

Bandă poliție : „nu treceți”Un trecător a observat, luni, 6 octombrie, că, sub podul de peste râul Ozana, la Târgu-Neamț, se află un bărbat nemișcat. Omul a anunțat imediat la 112, în speranța că-i va putea salva viața.

Din păcate, era prea târziu, bărbatul de 41 de ani, din localitate, era deja decedat.

„La data de 6 octombrie a.c., polițiștii din cadul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați prin apel la 112, cu privire la faptul că o persoană se află sub podul care traversează râul Ozana și nu reacționează.

La fața locului s-a deplasat echipa de cercetare din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț, care a identificat persoana în cauză, un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Târgu Neamț.

Corpul acestuia a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Neamț, în vederea efectuării necropsiei”, a precizat inspector Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal in rem pentru  infracțiunea de ucidere din culpă.

Săptămâna trecută o descoperire similară a fost făcută de un trecător pe un câmp din Roznov, unde se afla corpul unui tânăr de 26 de ani (detalii puteți reciti aici).

În acest caz, polițiștii aveau să constate că tânărul și-a găsit sfârșitul după ce a consumat o cantitatea mult prea mare de alcool, supărat din cauza divorțului prin care trecea.

Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
