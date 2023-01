Vântul puternic din această seară, 18 ianuarie, a smuls câteva țigle de pe un bloc situat lângă Grădinița Nr. 2 din Târgu Neamț. În urma căderii țiglelor o mașină a fost avariată (parbriz și oglindă sparte). Vântul a smuls și câteva bucăți de pe acoperișul unui bloc de pe str. Petru Rareș, fără a provoca pagube.

„Am fost la fața locului împreună cu colegii mei din primărie de la SVSU și poliția locală. La intervenție a participat și un echipaj de la poliția rutieră. Din fericire nu au fost pagube mari și nici victime. Noi trimitem an de an adrese către asociațiile de proprietari să își consolideze acoperișurile de la blocuri, pentru a evita astfel de accidente. Acum o săptămână le-am trimis ultima adresă. O mașină a fost avariată, dar mă bucur că cei mici care au ieșit de la grădiniță sunt nevătămați. Sperăm ca vântul să piardă din intensitate și să nu mai fie probleme pe timpul nopții”, ne-a declarat viceprimarul Vasile Apopei.

C.T.S.