George Cojocariu, fostul director Apa Serv Târgu Neamț a decis să renunțe la postul de inginer în cadrul spitalului orășenesc ocupat în noiembrie 2021. De curând, acesta este angajatul primăriei în cadrul Compartimentului Buget, Prognoze-Contabilitate. Despre demisia aceluiași George Cojocariu de la șefia Apa Serv Târgu Neamț și plecarea sa pe postul de inginer la spital puteți citi mai multe detalii aici.

Contactat telefonic, acesta ne-a confirmat: „Postul de la primărie a fost scos la concurs înainte de 1 iulie, data blocării posturilor la stat și l-am susținut pe data de 22 august, iar demisia de la spital a fost depusă pe data de 31 august. Întrucât mereu am considerat munca în administrație o provocare, și cunoscând colectivul de profesioniști din cadrul primăriei, când s-a ivit ocazia am participat la un concurs pentru postul de inspector la compartimentul Buget, Prognoze-Contabilitate, în urma căruia am fost declarat admis. În perioada următoare urmează să închei relațiile contractuale cu spitalul orășenesc și să mă prezint la viitorul loc de muncă”.

George Cojocariu este absolvent al Facultății de Construcții de la Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași, specializarea Construcții civile, industriale și agricole.

Evident că și în acest caz, ca de fiecare dată când se fac angajări în zona bugetară, apar ”teorii ale conspirației”. Cea mai plauzibilă ar fi că noul angajat ar urma să fie începând de anul viitorul șef al serviciului de urbanism din primărie, după pensionarea actualului șef. Unii îl văd chiar pe un post de execuție mai înalt, în cazul în care ar urma o plecare din primărie pe motive medicale. Oricum, după participarea în Tabăra de vară a PSD (Universitatea Europeană de Vară PES activists România 2022) George Cojocariu are toate condițiile pentru a veni cu forțe proaspete la noul loc de muncă.

C.T.S