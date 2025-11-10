INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Târgu Neamț. A agățat cu oglinda un pieton băut și-a fugit de la locul accidentului! Ce riscă fugarul

de Croitoru Angela

Târgu Neamț. A agățat cu oglinda un pieton băut și-a fugit de la locul accidentului! Ce riscă fugarulȘoferul unui autoturism riscă o pedeapsă cu închisoarea, după ce a acroșat cu oglinda retrovizoare a mașinii un cetățean turmentat pe o stradă din Târgu-Neamț. Accidentul a avut loc pe 8 noiembrie, dar bărbatul de la volan a plecat mai departe și s-a prezentat a doua zi la poliție, recunoscându-și fapta.

Rănitul a fost transportat la spital, iar șoferul riscă acum să intre la cumul de infracțiuni, la fapta de vătămare corporală din culpă, ce se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă, adăugându-se și părăsirea locului accidentului, pedepsită de lege mai dur: privare de libertate de la 2 la 7 ani.

Instanța urmează să stabilească, fie contopirea pedepselor sau o unică pedeapsă și este posibil să conteze și faptul că șoferul s-a prezentat la poliție, chiar dacă a doua zi.

“La fața locului s-a deplasat echipa din cadrul Formațiunii Rutiere Târgu-Neamț care a stabilit faptul că, în timp ce un autoturism se deplasa pe bulevardul Ștefan cel Mare, ar fi efectuat viraj spre stânga acroșând cu oglinda un bărbat, în vârstă de 38 de ani, care se deplasa pe partea carosabilă, în stare de ebrietate. Conducătorul auto ar fi părăsit locul accidentului rutier fără încuviințarea organelor de poliție.

În urma impactului pietonul a suferit mai multe leziuni corporale, fiind transportat la spital. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La data de 9 noiembrie a.c., la sediul Politiei orașului Târgu-Neamț s-a prezentat un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din aceeași localitate, autorul accidentului rutier. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

A fost întocmit dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului faptei, fără încuviințarea organelor de politie”, a precizat IPJ Neamț.

Foto ilustrativă: arhivă

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
