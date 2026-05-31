„Tărâmul Copiilor” se amână pentru weekendul viitor, 6 și 7 iunie

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, „Tărâmul Copiilor” din Piatra-Neamț se amână pentru weekendul viitor: 6 și 7 iunie.

Ca urmare a ploilor torențiale și a dorinței absolute ca cei mici să se bucure în deplină siguranță și confort de toate surprizele pregătite, evenimentul „Tărâmul Copiilor” se amână pentru weekendul următor, respectiv sâmbătă, 6 iunie, și duminică, 7 iunie 2026.

Deși porțile magiei trebuiau să se deschidă astăzi, vremea nefavorabilă ne împiedică să desfășurăm atelierele în aer liber, jocurile interactive și activitățile de la căsuțele tematice la standardele pe care copiii din orașul nostru le merită.

„Siguranța și bucuria copiilor sunt prioritățile mele numărul unu. Îmi doresc ca vizita pe Tărâmul Copiilor să fie o experiență de poveste, cu soare, alergat prin iarbă, pictură pe față și zâmbete, nu o zi petrecută sub umbrele și pelerine de ploaie. De aceea, am luat decizia de a muta întreaga sărbătoare în weekendul viitor. Toate surprizele rămân valabile, iar energia noastră va fi dublă!”, a declarat primarul Adrian Niță.

Toate activitățile și atelierele se mută integral pe 6 și 7 iunie: nimic din ce a fost promis nu se pierde! Weekendul viitor, începând cu ora 13:00, Curtea Domnească se va transforma în tărâmul feeric al copilăriei:

Ateliere interactive și meserii: copiii vor deveni cofetari, patiseri, țesători, mici grădinari (plantând copaci) și măcelari la Carmangeria Tradițională a Copiilor decorată cu butaforie 3D;

Inovație și răsfăț: micii pasionați de tehnologie vor explora Școala de IT, iar după atâta muncă, toți copiii vor primi limonadă gratuită de la Fabrica de Limonadă;

Micul Lavandier: atelierul senzorial de lavandă își așteaptă micii ucenici pentru a-și ridica diplomele oficiale;

Educație și distracție: cursurile de igienă dentară, sesiunile de pictură pe față, spectacolele de teatru de păpuși și o mini-fermă cu animale drăgălașe vor fi completate de jocurile copilăriei de altădată, pentru părinți și bunici;

Primar pentru o zi: biroul oficial al primarului va fi deschis la Curtea Domnească pentru a oferi eșarfele și legitimațiile speciale micilor edili.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat de această modificare de ultim moment și vă mulțumim pentru înțelegere. Vă așteptăm cu drag sâmbăta și duminica viitoare (6-7 iunie), cu aceeași bucurie și cu speranța unui weekend plin de soare și magie!

Primăria Piatra Neamț