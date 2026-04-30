ACTUALITATENEAMȚ

Tânără fără permis, a intrat cu mașina într-un gard la Bălțătești

de Popa Denisa

O tânără în vârstă de 21 de ani din Piatra Șoimului s-a ales cu dosar penal după ce a provocat un accident în localitatea Bălțătești, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul s-a produs în noaptea de 30 aprilie, în jurul orei 03:30.

Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că tânăra se afla la volanul unui autoturism și circula prin localitatea Bălțătești, moment în care ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu gardul unei proprietăți.

În urma accidentului au fost înregistrate doar pagube materiale, fără victime. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Totuși, în urma verificărilor suplimentare, polițiștii au constatat că tânăra nu avea permis de conducere pentru nicio categorie.

„În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Autor:

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Acțiune a Poliției în Neamț. Controale între 1 și 3 mai pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive
Acțiune a Poliției în Neamț. Controale între 1 și 3 mai pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive
Articolul următor
Ultima ora

ACTUALITATE

ECONOMIE

SOCIAL

ACTUALITATE

ACTUALITATE

Categorii