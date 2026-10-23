Tânăr reținut după ce și-ar fi agresat tatăl

Un tânăr în vârstă de 22 de ani, din Alexandru cel Bun, a fost reținut după ce și-ar fi agresat fizic tatăl, în vârstă de 53 de ani.

Incidentul a fost sesizat pe data de 22 octombrie, la ora 15:04, când o femeie de 35 de ani a sunat la 112 și a anunțat că tatăl său ar fi fost lovit.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gârcina s-au deplasat la fața locului și au stabilit că între tânăr și tatăl său ar fi izbucnit un conflict verbal, care ar fi degenerat în acte de violență fizică.

Bărbatul de 53 de ani a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț pentru îngrijiri medicale.

„A fost întocmit dosar de urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe în modalitatea violenței în familie, față de tânărul de 22 de ani fiind dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Video: IPJ Neamț