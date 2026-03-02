Tânăr reținut după ce și-a rupt brățara de monitorizare și i-a dat foc

Un tânăr în vârstă de 25 de ani din Petricani a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi scos intenționat brățara electronică de supraveghere și ar fi pus-o pe foc. Incidentul a avut loc pe 1 martie, în jurul orei 18:40, iar alerta a fost transmisă oamenilor legii prin sistemul de monitorizare electronică.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, sesizarea a venit direct de la dispeceratul SIME, care a semnalat o alertă privind întreruperea monitorizării unui bărbat din localitatea Petricani.

În urma verificărilor, s-a stabilit că, printr-o sentință a Judecătoria Târgu-Neamț, pronunțată pe 13 februarie, tânărul fusese obligat să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere pentru o perioadă de patru luni.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi îndepărtat în mod intenționat dispozitivul și l-ar fi distrus prin incendiere.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru distrugere și nerespectarea ordinului de protecție. Totodată, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore, urmând ca acesta să fie prezentat procurorilor pentru stabilirea măsurilor legale ce se impun.