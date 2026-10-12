Tânăr reținut după ce ar fi lovit un bărbat într-o stație de autobuz din Bicaz

Un tânăr în vârstă de 27 de ani, din Bicaz, a fost reținut după ce ar fi lovit un bărbat în vârstă de 45 de ani, în stația de autobuz din centrul orașului.

Incidentul a avut loc în noaptea de 11 octombrie, în jurul orei 01:02, când polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de către victimă.

„În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce bărbatul se deplasa de la un bar, din Bicaz, spre domiciliu, ajuns în stația de autobuz din centrul orașului ar fi fost abordat de un tânăr de 27 de ani, care, fiind în stare de ebrietate l-ar fi lovit cu pumnul în zona feței. Ca urmare a loviturii primite, victima s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut, fiind preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul Bicaz”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Polițiștii au dispus reținerea tânărului la data de 11 octombrie, pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

Denisa POPA

Foto ilustrativă: arhivă