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Un tânăr de 18 ani a fost reținut de polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului după ce a postat pe o rețea de socializare un video în care conducea un autoturism deși nu poseda permis de conducere.

La data de 4 noiembrie a.c, cel în cauză ar fi condus un autoturism pe DJ 241, în localitatea Podu Turcului. Ulterior, ar fi postat un video pe o rețea de socializare cu momentul respectiv.

La data de 24 noiembrie a.c, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Tânărul era deja cercetat penal de polițiști după ce, la data de 3 octombrie 2025, ar fi condus un autoturism, fără permis și cu o alcoolemie de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat și ar fi intrat în coliziune cu un stâlp și ulterior, un autoturism parcat.