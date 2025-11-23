Femeie lovită pe trecerea de pietoni în Roman
SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Tânăr rănit pe o trecere pentru pietoni din Piatra-Neamț

de Croitoru Angela

Femeie lovită pe trecerea de pietoni în RomanUn tânăr, în vârstă de 19 ani, din Piatra- Neamț, a ajuns pe patul de spital cu mai multe traumatisme, după ce a fost lovit în plin de un autoturism, în timp ce traversa strada pe un marcaj pietonal din oraș.

„La data de 23 noiembrie a.c., ora 18.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 41 de ani, conducea un autoturism pe bulevardul General Nicolae Dăscălescu, din municipiul Piața-Neamț, ar fi surprins și accidentat un tânăr în vârstă de 19 ani, care se afla în traversarea străzii pe marcajul pietonal.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea tânărului, care a fost transportat la o unitate medicală.

Ambii participanți la trafic au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a precizat agent de poliție Andreea Atomei, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Botoșani. Crimă la o fermă de vaci. Victima a fost lovită în cap!

Ultima ora

Infracțional Botoșani

Botoșani. Crimă la o fermă de vaci. Victima a fost lovită în cap!

Botoșani. Crimă la o fermă de vaci. Victima a fost lovită în cap!
FAPT DIVERS

Bacău. Un microbuz plin cu cetățeni din Republica Moldova a luat foc în mers

Bacău. Un microbuz plin cu cetățeni din Republica Moldova a luat foc în mers
ACTUALITATE

VIDEO. Vaslui. Un bărbat a murit în casa cuprinsă de flăcări

O casă a fost distrusă în totalitate de foc,...
ADMINISTRAȚIE

Modificări la Codul Rutier: actele ar putea fi prezentate pe telefon, iar accidentele ușoare se vor declara online

O ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Afacerilor Interne...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Accident la Timișești

Actualizare: Potrivit IPJ Neamț, accidentul a avut loc chiar...

Categorii

Infracțional Botoșani

Botoșani. Crimă la o fermă de vaci. Victima a fost lovită în cap!

Botoșani. Crimă la o fermă de vaci. Victima a fost lovită în cap!
FAPT DIVERS

Bacău. Un microbuz plin cu cetățeni din Republica Moldova a luat foc în mers

Bacău. Un microbuz plin cu cetățeni din Republica Moldova a luat foc în mers
ACTUALITATE

VIDEO. Vaslui. Un bărbat a murit în casa cuprinsă de flăcări

O casă a fost distrusă în totalitate de foc,...
ADMINISTRAȚIE

Modificări la Codul Rutier: actele ar putea fi prezentate pe telefon, iar accidentele ușoare se vor declara online

O ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Afacerilor Interne...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Accident la Timișești

Actualizare: Potrivit IPJ Neamț, accidentul a avut loc chiar...
SOCIAL

Bacău. Un bărbat a murit după ce un zid de cărămidă a căzut peste el

Un accident ciudat a avut loc sâmbătă, 22 noiembrie,...
Politică Botoșani

Botoșani. Măsuri pentru campania electorală la alegerile din comuna Mihai Eminescu

Duminică, 7 decembrie 2025, vor avea loc alegeri pentru...
Infracțional Neamț

Amendat cu 2.000 de lei pentru trufe de 10.500 de lei. Omul a rămas și fără delicatese!

Un sucevean care transporta trufe negre a avut ghinionul...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale