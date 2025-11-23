Tânăr rănit pe o trecere pentru pietoni din Piatra-Neamț

Un tânăr, în vârstă de 19 ani, din Piatra- Neamț, a ajuns pe patul de spital cu mai multe traumatisme, după ce a fost lovit în plin de un autoturism, în timp ce traversa strada pe un marcaj pietonal din oraș.

„La data de 23 noiembrie a.c., ora 18.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 41 de ani, conducea un autoturism pe bulevardul General Nicolae Dăscălescu, din municipiul Piața-Neamț, ar fi surprins și accidentat un tânăr în vârstă de 19 ani, care se afla în traversarea străzii pe marcajul pietonal.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea tânărului, care a fost transportat la o unitate medicală.

Ambii participanți la trafic au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a precizat agent de poliție Andreea Atomei, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.