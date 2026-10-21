Tânăr rănit într-un accident la Sabasa. Conducea fără permis și a refuzat recoltarea probelor biologice

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a ajuns la spital după ce a intrat cu motocicleta într-un gard, pe strada Bisericii din localitatea Sabasa. Accidentul s-a produs în seara zilei de marți, 20 octombrie.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați la ora 18:03 și au mers la locul evenimentului. Din primele verificări a reieșit că tânărul ar fi pierdut controlul motocicletei într-o curbă la dreapta, a părăsit partea carosabilă și a lovit un gard. În urma impactului, acesta a fost rănit și transportat la spital.

Polițiștii au constatat că motocicleta nu avea plăcuțe de înmatriculare sau înregistrare, iar tânărul nu deține permis de conducere.

„Având în vedere traumatismele suferite de tânăr, acesta a fost testat în modul pasiv, rezultatul fiind pozitiv cu privire la consumul de alcool. În prezența cadrelor medicale, conducătorul auto a refuzat prelevarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea fără permis și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.